Шадаев предложил ограничивать зарубежные облака при наличии российских аналогов

Представитель Минцифры уточнил «Ведомостям», что речь идет о вводе ограничений только для крупных корпоративных облачных сервисов иностранных компаний, у которых уже есть российские аналоги и которые применяются для внутреннего использования организаций в рабочих целях. «Обычных облачных сервисов ограничения не коснутся, – подчеркнул он. – Кроме того, это никак не затронет обычных граждан. Они могут пользоваться сервисами по своему усмотрению, их выбор не ограничивается».