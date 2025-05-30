Шадаев предложил ограничивать зарубежные облака при наличии российских аналогов

Шадаев предложил ограничивать зарубежные облака при наличии российских аналоговВ Минцифры уточнили, что это коснется только крупных иностранных корпоративных облачных сервисов
Минцифры допускает возможность поэтапного ограничения доступа к зарубежным облачным сервисам, у которых есть российские аналоги. Об этом рассказал министр Максут Шадаев 29 мая на Tadviser Summit.
Представитель Минцифры уточнил «Ведомостям», что речь идет о вводе ограничений только для крупных корпоративных облачных сервисов иностранных компаний, у которых уже есть российские аналоги и которые применяются для внутреннего использования организаций в рабочих целях. «Обычных облачных сервисов ограничения не коснутся, – подчеркнул он. – Кроме того, это никак не затронет обычных граждан. Они могут пользоваться сервисами по своему усмотрению, их выбор не ограничивается».
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