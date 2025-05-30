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Шадаев предложил ограничивать зарубежные облака при наличии российских аналогов

В Минцифры уточнили, что это коснется только крупных иностранных корпоративных облачных сервисов
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минцифры допускает возможность поэтапного ограничения доступа к зарубежным облачным сервисам, у которых есть российские аналоги. Об этом рассказал министр Максут Шадаев 29 мая на Tadviser Summit.

Представитель Минцифры уточнил «Ведомостям», что речь идет о вводе ограничений только для крупных корпоративных облачных сервисов иностранных компаний, у которых уже есть российские аналоги и которые применяются для внутреннего использования организаций в рабочих целях. «Обычных облачных сервисов ограничения не коснутся, – подчеркнул он. – Кроме того, это никак не затронет обычных граждан. Они могут пользоваться сервисами по своему усмотрению, их выбор не ограничивается».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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