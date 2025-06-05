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Российский производитель базовых станций связи «Иртея» выходит за рубеж

Из-за недоступности частот в России вендор планирует протестировать оборудование 5G в соседней стране
Анна Устинова
Владимир Смирнов / ТАСС
Владимир Смирнов / ТАСС

Компания «Иртея», российский производитель базовых станций (БС) связи, летом 2025 г. планирует запустить тестирование своего оборудования стандарта 5G в Белоруссии. Об этом «Ведомостям» в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) рассказал генеральный директор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев. Это первый выход российского производителя БС на зарубежный рынок.

В Белоруссии для строительства сети 5G открыты частоты 700 МГц, 2100 МГц, 3400–3800 МГц, уточнил Лаконцев. Партнер «Иртеи» в стране не раскрывается, но в апреле 2025 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании инфраструктурного оператора 5G.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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