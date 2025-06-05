Российский производитель базовых станций связи «Иртея» выходит за рубеж

Российский производитель базовых станций связи «Иртея» выходит за рубежИз-за недоступности частот в России вендор планирует протестировать оборудование 5G в соседней стране
Компания «Иртея», российский производитель базовых станций (БС) связи, летом 2025 г. планирует запустить тестирование своего оборудования стандарта 5G в Белоруссии. Об этом «Ведомостям» в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) рассказал генеральный директор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев. Это первый выход российского производителя БС на зарубежный рынок.
В Белоруссии для строительства сети 5G открыты частоты 700 МГц, 2100 МГц, 3400–3800 МГц, уточнил Лаконцев. Партнер «Иртеи» в стране не раскрывается, но в апреле 2025 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании инфраструктурного оператора 5G.
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам