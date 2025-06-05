Российский производитель базовых станций связи «Иртея» выходит за рубеж

Компания «Иртея», российский производитель базовых станций (БС) связи, летом 2025 г. планирует запустить тестирование своего оборудования стандарта 5G в Белоруссии. Об этом «Ведомостям» в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) рассказал генеральный директор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев. Это первый выход российского производителя БС на зарубежный рынок.