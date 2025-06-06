Спрос на специалистов по кибербезопасности растет на 18% год к году

Зарплаты в сфере ИБ растут быстрее, чем в IT в целом, подчеркнула Фомина. Медианное значение здесь увеличилось на 28% по сравнению с 2021 г. – с 77 800 до 99 900 руб., рассказала она. Для middle- и senior-специалистов в ИБ предлагаемые зарплаты часто превышают ожидания кандидатов. Для специалистов с опытом работы от шести лет предложение по зарплате составляет 259 200 руб., для специалистов, работающих в сфере от трех до шести лет, – 158 900 руб., следует из данных hh.ru. Но на junior-позициях ситуация обратная: работодатели предлагают меньше, чем хотят соискатели, отметила Фомина.