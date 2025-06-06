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Спрос на специалистов по кибербезопасности растет на 18% год к году

Но работодатели не спешат нанимать сотрудников: большинство из них обладают низкой квалификацией
Ника Сизова
Freepik
Freepik

Только за первые три месяца 2025 г. было открыто 41 800 вакансий в сфере информационной безопасности (ИБ) – это чуть менее половины от всех ИБ-вакансий, открытых в 2024 г. (89 900). Об этом на совместной сессии ЦИПР и «Ведомостей» рассказала директор по IT и кибербезопасности hh.ru Татьяна Фомина.

Зарплаты в сфере ИБ растут быстрее, чем в IT в целом, подчеркнула Фомина. Медианное значение здесь увеличилось на 28% по сравнению с 2021 г. – с 77 800 до 99 900 руб., рассказала она. Для middle- и senior-специалистов в ИБ предлагаемые зарплаты часто превышают ожидания кандидатов. Для специалистов с опытом работы от шести лет предложение по зарплате составляет 259 200 руб., для специалистов, работающих в сфере от трех до шести лет, – 158 900 руб., следует из данных hh.ru. Но на junior-позициях ситуация обратная: работодатели предлагают меньше, чем хотят соискатели, отметила Фомина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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