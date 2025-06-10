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Мобильной связи скоро установят правила, как признавать технику российской

Для базовых станций уже разработана система баллов и предложены этапы ее введения
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство в ближайшие недели собирается утвердить новые требования по локализации базовых станций связи (БС, основной элемент сотовой связи, обеспечивающий передачу сигнала между сетью и абонентом). Для российских производителей телекомоборудования планируется ввести обязательное требование по достижению с 2025 г. 22 баллов в соответствии с балльной системой, утвержденной 719-м постановлением правительства. С 2028 г. для признания БС отечественными производитель должен будет получить 47 баллов, с 2031 г. – 72 балла. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к Минпромторгу и Минцифры, и подтвердил собеседник в одном из телекомоператоров.

Балльная система – основной механизм признания продукции отечественной, используемый в России. Баллы начисляются за использование локальных комплектующих, за выполнение определенных технологических операций и т. п. При достижении требуемого уровня локализации продукция получает преимущества при госзакупках. По плану Минцифры российское телекомоборудование должно было начать вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские БС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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