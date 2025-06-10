Мобильной связи скоро установят правила, как признавать технику российской

Правительство в ближайшие недели собирается утвердить новые требования по локализации базовых станций связи (БС, основной элемент сотовой связи, обеспечивающий передачу сигнала между сетью и абонентом). Для российских производителей телекомоборудования планируется ввести обязательное требование по достижению с 2025 г. 22 баллов в соответствии с балльной системой, утвержденной 719-м постановлением правительства. С 2028 г. для признания БС отечественными производитель должен будет получить 47 баллов, с 2031 г. – 72 балла. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к Минпромторгу и Минцифры, и подтвердил собеседник в одном из телекомоператоров.