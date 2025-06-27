Газета
Телеграм
Главная / Технологии /

Минцифры заберет лицензии у операторов связи с криминальным прошлым

Эксперты полагают, что в основном это коснется небольших региональных компаний
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минцифры предлагает ввести запрет на выдачу и использование ранее выданных лицензий на услуги связи индивидуальным предпринимателям и юрлицам, если их топ-менеджеры, владельцы или бенефициары имеют неснятую судимость за экономические преступления или преступления против государственной власти. Такие изменения будут внесены в Федеральный закон «О связи» № 126-ФЗ. «Ведомости» ознакомились с соответствующим законопроектом, пояснительной запиской и сводному отчету к нему, опубликованными на портале нормативно-правовых актов.

Представитель Минцифры уточнил, что такие изменения необходимы для борьбы с мошенниками в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Наличие неснятой или непогашенной судимости будет основанием для отказа в предоставлении лицензии или для ее аннулирования, уточнил он.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных