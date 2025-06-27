Минцифры заберет лицензии у операторов связи с криминальным прошлым

Минцифры заберет лицензии у операторов связи с криминальным прошлымЭксперты полагают, что в основном это коснется небольших региональных компаний
Минцифры предлагает ввести запрет на выдачу и использование ранее выданных лицензий на услуги связи индивидуальным предпринимателям и юрлицам, если их топ-менеджеры, владельцы или бенефициары имеют неснятую судимость за экономические преступления или преступления против государственной власти. Такие изменения будут внесены в Федеральный закон «О связи» № 126-ФЗ. «Ведомости» ознакомились с соответствующим законопроектом, пояснительной запиской и сводному отчету к нему, опубликованными на портале нормативно-правовых актов.
Представитель Минцифры уточнил, что такие изменения необходимы для борьбы с мошенниками в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Наличие неснятой или непогашенной судимости будет основанием для отказа в предоставлении лицензии или для ее аннулирования, уточнил он.