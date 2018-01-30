Андрей Кузяев рассказывает, почему ушел из «Лукойла», сколько вложений требует собственный бизнес – «Эр-телеком» и зачем нужно повышать цены на связь и интернет

Статья опубликована в № 4498 от 31.01.2018 под заголовком: Андрей Кузяев: Стоимость услуг связи у нас самая низкая в мире

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Основной владелец «Эр-телеком холдинга» Андрей Кузяев Григорий Собченко / Forbes / PhotoXPress

Президент и основной владелец «Эр-телеком холдинга» в общении простой, раскрепощенный, веселый. Еще ловлю в речи Андрея Кузяева характерные интонации из сериала «Реальные пацаны», из которого страна многое узнала о Перми. Здесь, в Давосе, он с удовольствием показывает мне фото заснеженных полей малой родины – новогодние каникулы провел в Перми. На Давосском форуме – 2018 (23–26 января) я встречала его везде – и на мероприятиях форума, и в Русском доме. Он выступал на сессиях, посвященных технологиям и промышленности, слушал доклады про энергетику, общался и в кулуарах, и на многочисленных приемах.

Я помню его и другим – сдержанным и не таким открытым, когда он много лет отвечал за международный бизнес «Лукойла». Его уход из «Лукойла» многих удивил. Но топ-менеджер захотел собственный бизнес, только выбрал другую отрасль. Сейчас «Эр-телеком» – один из самых успешных российских операторов фиксированной связи. По данным «ТМТ консалтинга», в III квартале 2017 г. занимал 2-е место в России по количеству пользователей фиксированного интернета, уступая только государственному «Ростелекому».

– С какими планами вы приехали в Давос? Раньше, кажется, вы были не так активны. А в этом году прямо звезда: очень много сессий, где вы заявлены, где вы выступаете.

– Меня просто раньше не приглашали, а сейчас пригласили.

– Как это? Вы здесь уже 18-й год.

– Но раньше я был как представитель «Лукойла», а теперь, когда я уже третий год представляю собственную компанию, поступило больше предложений выступить в панельных дискуссиях.

– Когда компания проявляет международную активность, часто думают, что готовится IPO или привлечение какого-то международного финансирования. В вашем случае это так?

Андрей Кузяев основной владелец, президент «Эр-телеком холдинга» Родился 6 октября 1965 г. в Перми. Окончил Пермский государственный университет по специальности «экономика»

1991 учредил и возглавил Пермскую товарную биржу (впоследствии реорганизована в Пермскую финансово-производственную группу)

1995 генеральный директор «Лукойл-Пермь», управлявшей всеми СП «Лукойла» в России

2000 президент «Лукойл оверсиз холдинга», в 2005 г. был также назначен вице-президентом «Лукойла»

2014 избран председателем совета директоров АО «Эр-телеком холдинг»

2015 назначен президентом «Эр-телеком холдинга»

– В нашем случае цифровая экономика – это глобальное явление. И когда ты занимаешься цифровизацией во всей стране, когда ты компания федерального масштаба, очень важно понимать, как подобные процессы развиваются в разных частях мира. Какие проблемы носят общемировой характер, как они решаются.

Также нам интересно, кто какой опыт приобретает, у кого какие технологические и социальные последствия цифровизации жизни людей. Поэтому для нас Давос – стратегическая площадка.

Кроме этого очень важно чувствовать биение сердца и пульс планеты. В Давос приезжает более 70 руководителей из разных стран – это уникальная возможность понять, в какую сторону движется мир. Есть возможность их послушать и задать вопросы. Также нам важен обмен опытом и наилучшими практиками с коллегами по цеху – Давос очень сильно меняется.

Когда я первый раз сюда приехал как представитель «Эр-телекома», темы, касающиеся диджитализации, цифровой экономики, цифровой революции, практически не обсуждались. А сейчас повестка изменилась кардинально. Название форума – «Создать общее будущее в разрозненном мире». Во всех выступлениях говорят, что цифровизация экономики – один из способов изменения мира к лучшему. Это создание равных возможностей, увеличение прозрачности, рост эффективности и производительности труда, улучшение взаимодействий, рост качества жизни. Очевидно, что, ставя перед собой задачи быть одним из лидеров цифровой экономики России, «Эр-телеком» хотел бы быть и частью мирового процесса.

– Страна-то сейчас склоняется к закрытости, к изоляции. Как при таких тенденциях насчет «общего в разрозненном мире»?

АО «Эр-телеком холдинг» Телекоммуникационная компания

Акционеры (данные компании на 30 сентября 2017 г.): ER-Telecom Holding Limited (100%, из которых 67,9% контролирует Андрей Кузяев).

Финансовые показатели (МСФО, первая половина 2017 г.):

выручка – 16,3 млрд руб.,

чистая прибыль – 585,3 млн руб.

Число активных абонентов (на 30 июня 2017 г.) – 5,98 млн.

Оказывает услуги широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, телефонной связи под брендом «Дом.ru».

– Я родился в Советском Союзе и помню, как меня первый раз за границу выпускали, – я знаю, что такое железный занавес. Потом работал в «Лукойле», занимался международным бизнесом – видел разные страны с разной идеологией и разные циклы отношений. Сейчас просто период, когда наша страна заявила о своих национальных интересах. Кто-то с этим согласен, кто-то – нет. Я уверен, что пройдет определенное время – и пыль уляжется, а интересы останутся.

– То есть вы против того, чтобы изолироваться?

– Я против того, чтобы страны пытались оказывать давление друг на друга. Я считаю, что недоверие и изоляция – это путь в тупик. И в то же время я считаю, что у России должны быть национальные интересы и мы должны уметь их отстаивать.

– Вы чувствуете здесь какое-то охлаждение со стороны партнеров? Все-таки после 29 января ждут нового витка санкций.

– На сегодняшний день мы не испытывали проблем, связанных с санкциями. Я не думаю, что санкции будут носить настолько глобальный характер, что смогут существенно изменить экономическую жизнь нашей страны.

Прошлое и будущее с «Лукойлом»

– Почему вы, столько лет отдав нефтегазовой отрасли, решили перейти в телекоммуникационную? Почему ушли из «Лукойла», когда вас считали одним из преемников Вагита Алекперова, президента и совладельца «Лукойла»?

– 20 лет работы в «Лукойле» были очень важным и прекрасным периодом моей жизни. Но я решил, что хочу сменить сферу деятельности и сосредоточиться на своем частном бизнесе (а именно на развитии IT и телекоме), потому что я увидел в этом новое будущее для себя.

– Почему выбрали эту отрасль?

– В 2003 г., когда я продал «Лукойлу» свою долю в «Лукойл-Пермь», я искал, куда инвестировать полученные деньги. Искал отрасль, которая бы росла опережающими темпами. И если вы помните, в 2000–2005 гг. было золотое время российской телекоммуникационной отрасли. Тогда небольшие компании превратились в крупных операторов, которые сейчас входят в сотовую большую тройку. И я осознанно, в общем, принял решение инвестировать в телеком в 2005 г. К 2015 г. я видел новые возможности роста «Эр-телекома» и подумал, что это жизненный шанс для меня. И попросил Вагита Юсуфовича отпустить меня.

– У вас с ним остались хорошие отношения, общаетесь?

– Да, товарищеские отношения. Мы общаемся, и я очень признателен ему за поддержку, которую испытываю. Мы регулярно – может, раз в квартал, иногда чаще – встречаемся и обсуждаем текущие вопросы. Кроме этого, часть моих компаний оказывают услуги «Лукойлу», и я очень признателен, что у меня есть возможность работать для него.

– У вас остались акции «Лукойла»?

– Все акции, которые я получил по опционной программе, до сих пор у меня. Я владею ими, верю в будущее «Лукойла» и рассчитываю на дальнейший рост их стоимости.

– Не увеличивали пакет?

– Нет, я не увеличивал. Потому что все основные свои средства я направил на развитие «Эр-телекома».

– Расскажите про главные победы и поражения в «Лукойле».

– Не думаю, что у меня там были какие-то победы и поражения. Но я считаю, что в целом проект Lukoil Overseas своей цели достиг: сегодня международная деятельность обеспечивает от 15 до 20% общей добычи «Лукойла». Это была не моя идея и не моя мечта, а цели, которые поставил перед нами президент, и мы в течение 15 лет занимались их достижением. Ну а неудача, наверное, все-таки то, что геолого-разведочная деятельность Lukoil Overseas была не очень успешной.

– Пустые скважины?

– Они не были пустыми. Были всегда с нефтью, но, к сожалению, крупных коммерческих открытий мы не сделали. Сейчас уже, после моего ухода из компании, некоторые проекты, которые мы начинали, – «Блок 10» в Ираке и проект в Румынии на шельфе – дали потенциал крупных коммерческих открытий.

– Вы работаете с «Лукойлом» как телекоммуникационная компания?

– Как сервисная компания для «Лукойла», да. Вагит Юсуфович все время говорит – «на рыночных условиях», т. е. и в тендерах участвую, в общем, как все. Но главное, что передо мной не закрывают двери, – это важно для меня.

– Недавно у вас в «Эр-телекоме» было совещание с президентом Владимиром Путиным, где шла речь об увеличении нефтедобычи за счет цифровизации. Насколько серьезно вы этим проектом занимаетесь, кто заказчики?

– У нас есть несколько пилотных проектов. Мы рассматриваем сотрудничество с «Лукойлом», с «Газпром нефтью», еще рядом нефтяных компаний. И мы продолжаем развивать пилоты. Те пилоты, которые мы провели, подтверждают наши ожидания. Применение цифровых технологий, увеличение применения нейронных сетей, вычислительных систем, т. е. по факту сокращение человеческого фактора в производстве, позволяют процентов на пять увеличить объем добываемой нефти и до 10% сократить затраты. Осознание влияния цифровых технологий на процесс добычи нефти происходит во всех нефтегазовых компаниях России, и мы видим постоянно растущий спрос.

– И наверное, не только в России?

– Когда президент России был в «Эр-телекоме», он четко сформулировал: в первую очередь надо сфокусироваться на развитии промышленного интернета вещей. И знаете, как это все развивается? Это не так, что ты берешь и сразу же захватываешь мир. Сначала надо стать успешным дома. Если успех приходит, то дальше ты его тиражируешь в мире. А чтобы сразу широко шагнуть – так не бывает. Поэтому мы в первую очередь ориентируемся на российскую экономику, и мы считаем, что здесь огромные возможности. Если мы будем создавать продукты, которые будут конкурентоспособными в масштабах мира, нас ничто не сдержит и не остановит.

Свой бизнес

– У вас нет другого бизнеса, кроме «Эр-телекома»?

– У меня на самом деле большая Пермская финансово-производственная группа (ПФПГ), я стопроцентный владелец. «Эр-телеком» – это, наверное, где-то 60% всей группы, но 40% – это еще ряд бизнесов. Самый крупный из них – нефтесервисный. Кроме этого есть коммерческая недвижимость и финансовый бизнес. Всего в группе работает более 25 000 человек.

– Какова структура акционерного капитала «Эр-телекома» сейчас?

– ПФПГ принадлежит 67,9% акций, 15,8% – у менеджеров, 16,3% – у инвесторов, в основном иностранных.

– Расскажите, как начинался «Эр-телеком». В каких пропорциях вы инвестировали свои деньги и заемные, сколько вложили личных средств?

– У «Эр-телекома» долгая история. Компании больше 16 лет, она была создана группой пермских предпринимателей во главе с Андреем Семериковым (он сейчас гендиректор, а тогда был главным акционером).

Компания начала использовать технологию «оптика до дома» (Fiber-to-the-Building, FTTB). Когда начали строить оптические сети, большинство экспертов в России выражали скепсис. Нам говорили, что оптические сети еще десятилетия не понадобятся, нет такой потребности в интернет-трафике. Несмотря на это, компания продолжала развиваться, и я присоединился к ней уже в 2004 г. В 2005 г. я приобрел контрольный пакет акций, а в 2008 г. нарастил его до 90% – ПФПГ выкупила долю у венчурного фонда Пермского края. Когда мы инвестировали в «Эр-телеком», цель у нас была чисто спекулятивная. Я рассчитывал, что в 2008 г. мы все продадим стратегическому инвестору. Но настолько увлекся проектом, что сам и стал этим стратегическим инвестором, выкупив акции у других совладельцев.

– Значит, компания развивалась на ваши деньги? Вы тогда не привлекали заемные средства?

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