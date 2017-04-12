Смартфон Galaxy S8 от Samsung выйдет без виртуального помощника на английском языке

Samsung Electronics откладывает запуск речевых функций виртуального помощника Bixby на английском языке, пишет The Wall Street со ссылкой на информированные источники. Развитый помощник считается одной из самых привлекательных функций нового флагмана - смартфона Galaxy S8.

Программное обеспечение не будет готово к следующей неделе, когда в США начнутся продажи нового устройства Samsung, сообщила WSJ. По данным издания, при внутренних тестах Samsung в последние недели выяснилось, что распознавание голосового ввода Bixby для английского языка работает намного хуже, чем для корейского. Топ-менеджеры компании пока не пришли к единому мнению о том, когда следует выводить нового ассистента с искусственным интеллектом на рынок.

В пресс-службе Samsung завили, что, хотя основной объем функций Bixby будет доступен с 21 апреля, когда начнутся продажи Galaxy S8 в США и ряде других стран, но голосовой сервис пока будет недоступен и появится «позже этой весной».

Samsung получил 550 000 предзаказов на новые смартфоны Galaxy S8 и S8 Plus за два дня, сообщает Chosunilbo. Предзаказы смартфонов новой модели превысили объем заказов Galaxy S7 за тот же период в 5,5 раза. В России предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ начался 29 марта, превышение показателей S7 было трехкратным. Объявленная Samsung цена аппаратов – 54 990 и 59 990 руб.