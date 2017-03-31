Samsung Galaxy S8 обманули при помощи фотографии

Пользователю Twitter под ником Marcianotech удалось обмануть систему распознавания лица нового смартфона Galaxy S8, пишет Gizmodo. Так, если поднести к смартфону фотографию, Galaxy S8 узнает владельца и разблокируется. На видео Marcianotech подносит к смартфону другое такое же устройство с фотографией. Ему потребовалось несколько попыток, чтобы разблокировать Galaxy S8. У Samsung есть время устранить этот недостаток до официального старта продаж устройства, отмечает Gizmodo.