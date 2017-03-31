Предзаказов на новый флагман Samsung в России больше, чем на смартфон-предшественник
- Валерий Кодачигов
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В первый день предзаказ на новые флагманы Samsung Galaxy S8 и S8+ (их российские продажи начнутся 28 апреля 2017 г.) превысил предзаказ на представленный год назад Galaxy S7 более чем в три раза. Об этом рассказал представитель Samsung. С этими данными согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Количество заказанных в России за день аппаратов южнокорейский производитель не раскрывает. По прогнозу Муртазина, за месяц количество заказанных аппаратов может превысить 20 000 шт.
Предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ начался 29 марта. Объявленная Samsung цена аппаратов — 54 990 и 59 990 руб.
В рознице МТС предзаказ на Samsung Galaxy S8 в первый день оказался в 10 раз выше, чем на Galaxy S7 в прошлом году, говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников.
Предзаказ на Galaxy S8 действительно больше, чем на Galaxy S7, подтверждает представитель «М.видео» Валерия Андреева. Причем это не просто проявление интереса — новые флагманы Samsung можно заказать с предоплатой, так что предзаказ сейчас - это фактически продажи, говорит она. Больше половины заказов в «М.видео» оформлены в рассрочку, отмечает Андреева.
Предыдущий флагман Samsung - Galaxy S7/S7 Edge в 2016 г. также собрал больше предзаказов, чем старшая модель S6, выпущенная в 2015 г., рассказывали ранее представители производителя и его партнеров-ритейлеров. За первую неделю предварительных заказов на Samsung Galaxy S7 и S7 Edge в России было заказано почти в четыре раза больше этих устройств, чем аппаратов предыдущей модели, рассказывал ранее представитель компании. В первые дни предзаказ на S7/S7 Еdge в МТС был в шесть-семь раз больше, чем годом ранее, говорил Солодовников.
За первые три дня предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ в «Связном» в восемь раз превысил количество предзаказов на предыдущие флагманы бренда, которые продавались в розничной сети (Galaxy S6 и S6 Еdge), рассказывает его представитель Сергей Тихонов. 51% покупателей оставили предзаказ на модель S8, 49% — на S8+, рассказывает он.
Муртазин считает, что высокий интерес к Samsung Galaxy S8 и S8+ объясняется хорошими потребительскими характеристиками и высоким качеством новых смартфонов. Также играет роль отложенный спрос на Samsung Galaxy Note 7, который российские покупатели так и не сумели приобрести осенью 2016 г. Наконец, ритейлеров, принимающих предзаказы на Galaxy S8, больше, чем на S7: в начале 2017 г. продажи Samsung возобновили «Евросеть», «Связной» и «Мегафон», напоминает он.
Популярность новинок объясняется высокой производительностью, привлекательным дизайном, возможностями камеры, большой диагональю экрана (свыше пяти дюймов), а также защитой от влаги и пыли и широкими возможностями для защиты устройства от вмешательства посторонних, перечисляет Тихонов.
В 2015 г. Samsung с прилавков убрали «Евросеть», «Связной», «Мегафон» и «Вымпелком» (этот оператор возобновил сотрудничество с Samsung в августе 2016 г.). Это произошло в ходе ценовой войны, начавшейся весной 2015 г. Тогда МТС, sim-карты которой перестали продаваться в «Связном», начала продавать в своих салонах смартфоны, в том числе Samsung, по ценам, близким к себестоимости, чтобы привлечь посетителей и стимулировать их подключаться к мобильному интернету МТС. В ответ летом 2015 г. «Евросеть», «Связной», «Вымпелком» и «Мегафон» прекратили продажи Samsung. Президент «Евросети» Александр Малис объяснял это тем, что Samsung поставляет много брака, а человек, близкий к южнокорейскому производителю, — желанием ритейлеров добиться от поставщика более выгодных условий.
В ходе войны доля Samsung на российском рынке смартфонов в натуральном выражении практически не изменилась. Но в октябре 2016 г. по сравнению с сентябрем она сократилась более чем на 3 п. п. до 20,3%. Опрошенные тогда «Ведомостями» участники рынка связывали это с провалом Samsung Galaxy Note 7, продажи которого в России так и не начались. Из-за истории с самовоспламеняющимися аккумуляторами часть покупателей решили повременить с приобретением и других смартфонов Samsung, предполагал ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Увеличение количества предзаказов на новые модели говорит о том, что настороженное отношение к смартфонам Samsung осталось в прошлом — компании удалось сохранить лояльность высокодоходных пользователей своих устройств, считает он.