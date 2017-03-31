Предзаказов на новый флагман Samsung в России больше, чем на смартфон-предшественник

В первый день предзаказ на новые флагманы Samsung Galaxy S8 и S8+ (их российские продажи начнутся 28 апреля 2017 г.) превысил предзаказ на представленный год назад Galaxy S7 более чем в три раза. Об этом рассказал представитель Samsung. С этими данными согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Количество заказанных в России за день аппаратов южнокорейский производитель не раскрывает. По прогнозу Муртазина, за месяц количество заказанных аппаратов может превысить 20 000 шт.

Предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ начался 29 марта. Объявленная Samsung цена аппаратов — 54 990 и 59 990 руб.

В рознице МТС предзаказ на Samsung Galaxy S8 в первый день оказался в 10 раз выше, чем на Galaxy S7 в прошлом году, говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников.

Предзаказ на Galaxy S8 действительно больше, чем на Galaxy S7, подтверждает представитель «М.видео» Валерия Андреева. Причем это не просто проявление интереса — новые флагманы Samsung можно заказать с предоплатой, так что предзаказ сейчас - это фактически продажи, говорит она. Больше половины заказов в «М.видео» оформлены в рассрочку, отмечает Андреева.

Предыдущий флагман Samsung - Galaxy S7/S7 Edge в 2016 г. также собрал больше предзаказов, чем старшая модель S6, выпущенная в 2015 г., рассказывали ранее представители производителя и его партнеров-ритейлеров. За первую неделю предварительных заказов на Samsung Galaxy S7 и S7 Edge в России было заказано почти в четыре раза больше этих устройств, чем аппаратов предыдущей модели, рассказывал ранее представитель компании. В первые дни предзаказ на S7/S7 Еdge в МТС был в шесть-семь раз больше, чем годом ранее, говорил Солодовников.

За первые три дня предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ в «Связном» в восемь раз превысил количество предзаказов на предыдущие флагманы бренда, которые продавались в розничной сети (Galaxy S6 и S6 Еdge), рассказывает его представитель Сергей Тихонов. 51% покупателей оставили предзаказ на модель S8, 49% — на S8+, рассказывает он.

Manu Fernandez / AP LG Electronics представила в Барселоне смартфон G6. Его главная особенность – поддержка технологии Dolby Vision с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Экран телефона полностью приспособлен под просмотр видео - его диагональ 5,7 дюйма. За звук отвечает Dolby Audio 1/12 Paul Hanna / Reuters Корпус G6 влагоустойчивый и может выдержать глубину до 1 м, пишет издание Cnews. Дизайн 13 Мп камеры с двойной оптикой взят у предшественника – модели LG G5. Правда, батарея в новинке уже не съемная, подчеркивает издание 2/12 Manu Fernandez / AP Huawei отметилась запуском новых флагманских смартфонов P10 и P10 Plus. Смартфоны получили новые яркие цвета и варианты отделки корпуса, основную и фронтальную камеры Leica. За производительность отвечает процессор Kirin 960 с памятью Huawei Ultra Memory, а также обновленная версия фирменной прошивки - EMUI 5.1. 3/12 Emilio Morenatti / AP Экраны P10 и P10 Plus имеют диагонали 5,1 и 5,7 дюйма соответственно. Толщина корпуса – 6,98 мм. В России смартфоны появятся в продаже уже в марте, обещает производитель. Цены варьируются от 649 евро (39 800 руб. в пересчете по курсу ЦБ) за модель P10 (64 Гб + 4 Гб) до 799 евро (48 950 руб.) – P10 Plus (128 Гб + 6 Гб) 4/12 Emilio Morenatti / AP Возрожденная Nokia – сейчас бренд принадлежит компании HMD Global во главе с бывшими топ-менеджерами финской фирмы - показала обновленный бестселлер 2000-х годов - модель 3310. Экран нового телефона будет цветным и крупнее, чем у классической модели. Корпус представлен в нескольких ярких цветах 5/12 Chris Ratcliffe / Bloomberg Nokia 3310 сможет работать 22 часа в режиме разговора и до месяца в режиме ожидания. Новинка будет стоить примерно 49 евро (3000 руб.) 6/12 Paul Hanna / Reuters Также HMD показала три модели на базе Android – Nokia 6 с 5,5-дюймовым экраном (на фото), Nokia 5 с 5,2-дюймовым экраном и Nokia 3 с 5-дюймовым экраном. Новинки будут стоить от 200 евро (12 300 руб.) 7/12 Manu Fernandez / AP Blackbery тоже ностальгирует. Владелец бренда компания TCL выпустила кнопочный телефон KeyOne с тач-дисплеем 4,5 дюйма на базе Android 7.1 и технологией Blackbery. Набирая текст, можно «свайпить» прямо поверх кнопочной клавиатуры, сообщает Cnews. Клавиши с буквами можно запрограммировать под вызов приложения: например, I - Instagram. Внутренняя память - 32 Гб, процессор - восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625. Основная и фронтальная камеры - 12 и 8 Мп. Смартфон поступит в продажу в США и Канаде в апреле этого года, его цена - 599 евро (36 800 руб.), говорится на сайте российского представительства. Точная дата продаж в России не называется 8/12 Paul Hanna / Reuters Lenovo Group, купившая бренд Motorola три года назад, показала новинки Moto G5 (дисплей 5 дюймов, внутренняя память 16 Гб или 32 Гб) и Moto G5 Plus (дисплей 5,2 дюйма, внутренняя память 64 Гб). Оба телефона выпущены в металлическом корпусе, поддерживают технологию «дуал-сим» и защищены от водных брызг, утверждает производитель. Основная камера G5 - 13 Мп, G5 Plus - 12 Мп. Новинки будут стоить от $210-230 (12 200-13 300 руб.) в начальной комплектации 9/12 Neffos Бренд Neffos, созданный компанией TP-Link, представил новую линейку смартфонов: 5-дюймовый Neffos X1 и 5,5-дюймовый Neffos X1 Max. Технические характеристики смартфонов во многом схожи - оба обладают 8-ядерным процессором, основной и фронтальной камерой в 13 Мп и 5 Мп. Оперативная память X1 - 2 или 3 Гб, X1 Max - 4 или 5 Гб, внутренняя память варьируется от 16 до 64 Гб. Модель X1 уже доступна в России, сообщает производитель. Когда в стране появится X1 Max, он не уточняет 10/12 Chris Ratcliffe / Bloomberg Sony показала смартфон XZ Premium (на фото), с камерой, способной ухватить даже минимальное движение, а также дисплеем 4K HDR. Помимо этого компания показала модели попроще – Xperia XA1 (диагональ - 5,2 дюйма) и XA1 Ultra (6 дюймов) - похожие на XZ Premium по дизайну, но в отличие от топовой модели не водонепроницаемые. Основная камера моделей XA1 и Ultra – 23 Мп, а внутренняя память в 32 Гб может быть увеличена SD-картой 11/12 Eric Gaillard / Reuters Apple традиционно пропустил крупнейший в мире мобильный конгресс. А Samsung показал не флагманский смартфон S8, продажи которого пообещал начать 29 марта, а премиальный планшет Galaxy Tab S3 12/12

Муртазин считает, что высокий интерес к Samsung Galaxy S8 и S8+ объясняется хорошими потребительскими характеристиками и высоким качеством новых смартфонов. Также играет роль отложенный спрос на Samsung Galaxy Note 7, который российские покупатели так и не сумели приобрести осенью 2016 г. Наконец, ритейлеров, принимающих предзаказы на Galaxy S8, больше, чем на S7: в начале 2017 г. продажи Samsung возобновили «Евросеть», «Связной» и «Мегафон», напоминает он.

Популярность новинок объясняется высокой производительностью, привлекательным дизайном, возможностями камеры, большой диагональю экрана (свыше пяти дюймов), а также защитой от влаги и пыли и широкими возможностями для защиты устройства от вмешательства посторонних, перечисляет Тихонов.

В 2015 г. Samsung с прилавков убрали «Евросеть», «Связной», «Мегафон» и «Вымпелком» (этот оператор возобновил сотрудничество с Samsung в августе 2016 г.). Это произошло в ходе ценовой войны, начавшейся весной 2015 г. Тогда МТС, sim-карты которой перестали продаваться в «Связном», начала продавать в своих салонах смартфоны, в том числе Samsung, по ценам, близким к себестоимости, чтобы привлечь посетителей и стимулировать их подключаться к мобильному интернету МТС. В ответ летом 2015 г. «Евросеть», «Связной», «Вымпелком» и «Мегафон» прекратили продажи Samsung. Президент «Евросети» Александр Малис объяснял это тем, что Samsung поставляет много брака, а человек, близкий к южнокорейскому производителю, — желанием ритейлеров добиться от поставщика более выгодных условий.

В ходе войны доля Samsung на российском рынке смартфонов в натуральном выражении практически не изменилась. Но в октябре 2016 г. по сравнению с сентябрем она сократилась более чем на 3 п. п. до 20,3%. Опрошенные тогда «Ведомостями» участники рынка связывали это с провалом Samsung Galaxy Note 7, продажи которого в России так и не начались. Из-за истории с самовоспламеняющимися аккумуляторами часть покупателей решили повременить с приобретением и других смартфонов Samsung, предполагал ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Увеличение количества предзаказов на новые модели говорит о том, что настороженное отношение к смартфонам Samsung осталось в прошлом — компании удалось сохранить лояльность высокодоходных пользователей своих устройств, считает он.