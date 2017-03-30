Samsung представил Galaxy S8

Samsung Electronics в среду представила новый флагманский смартфон Galaxy S8 и S8+. Устройство длиннее и тоньше, чем предыдущие премиальные модели. Его экран расширен до верхнего и нижнего краев. Физической кнопки «домой» больше нет. Пользователь может разблокировать устройство с помощью кнопки «домой» на сенсорном экране, технологии распознавания лица или с помощью сканера отпечатков пальцев, расположенного на обратной стороне смартфона. Вход для наушников, в отличие от конкурента от Apple, у Galaxy S8 есть. Смартфон будет представлен в двух версиях: большой с диагональю экрана 6,2 дюйма и маленькой – 5,8 дюйма.