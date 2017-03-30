Персональные технологии
Статья опубликована в № 4291 от 30.03.2017 под заголовком: Samsung представил Galaxy S8

Samsung представил Galaxy S8

Это первая крупная премьера компании после прошлогодней неудачи с Galaxy Note 7
У нового флагмана Samsung нет кнопки «домой»
У нового флагмана Samsung нет кнопки «домой»
Drew Angerer / AFP

Samsung Electronics в среду представила новый флагманский смартфон Galaxy S8 и S8+. Устройство длиннее и тоньше, чем предыдущие премиальные модели. Его экран расширен до верхнего и нижнего краев. Физической кнопки «домой» больше нет. Пользователь может разблокировать устройство с помощью кнопки «домой» на сенсорном экране, технологии распознавания лица или с помощью сканера отпечатков пальцев, расположенного на обратной стороне смартфона. Вход для наушников, в отличие от конкурента от Apple, у Galaxy S8 есть. Смартфон будет представлен в двух версиях: большой с диагональю экрана 6,2 дюйма и маленькой – 5,8 дюйма.

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