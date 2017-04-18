Структура «Связного» хочет обанкротить основателя компании Ноготкова

Кипрская компания Strafor Commercial Ltd., связанная со «Связным», подала иск о банкротстве основателя и бывшего владельца ритейлера Максима Ноготкова.

Ноготков создал бизнес, из которого в итоге выросла группа «Связной», в середине 1990-х гг., будучи студентом. В конце 2014 г. потерял контроль над компанией из-за долговых проблем. В 2015 г. в видеообращении к коллективу «Связного» Ноготков рассказал, что переехал жить в Кремниевую долину. Тогда же в интервью Forbes бизнесмен сообщил, что собирается реализовать в мировой столице IT-стартапов несколько проектов, сути которых он не раскрыл.

Представитель Strafor пояснил «Интерфаксу», что у компании «есть подтвержденное судом требование к Максиму Ноготкову, компания использует все доступные ей способы правовой защиты своих интересов». В Strafor не уточнили, о каком объеме требований идет речь.