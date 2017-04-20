Китай запустил первый собственный космический грузовой корабль

Первый китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1» запустили при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7» («Великий поход - 7»).

Миссия «Тяньчжоу-1» будет заключаться в том, чтобы состыковаться с находящимся на орбите космическим модулем «Тяньгун-2» и отработать технологию заправки станции топливом.

«Тяньчжоу-1» способен доставлять в космос до 6 т полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к «Тяньгун-2», доставляя необходимое оборудование для работы космической лаборатории.

Китай последовательно реализует программу строительства собственной орбитальной станции, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2020 г.

Миссия «Тяньчжоу-1» является частью программы по отработке необходимых для создания китайской орбитальной станции технологий.