Uber собирается запустить летающие такси к 2020 году

Разработчик сервиса по заказу такси Uber Technologies Inc. планирует запустить летающие автомобили с пилотом к 2020 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании Джеффа Холдена.

Впервые о разработке новой системы в компании заговорили в октябре 2016 г., напоминает BBC. В настоящий момент компания уже приступила к сотрудничеству по вопросу создания аэротакси с несколькими авиапроизводителями, в том числе с конструктором самолетов Embraer и вертолетостроительной компанией Bell Helicopter.

Как ожидается, летающее такси Uber будет представлять собой небольшой легкомоторный самолет с электрическим двигателем. В сообщении компании указывается, что ее целью является «предоставить клиентам в будущем возможность просто нажать кнопку и заказать скоростной полет по городу или между городами».

Компания планирует представить свое изобретение на выставке Expo-2020 в городе Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). При этом полноценный доступ к сервису обычные пассажиры по всему миру должны получить чуть позже - в 2023 г. Предполагается, что стоимость поездки на аэротакси будет сопоставима с тарифом UberX и составлять $1,32 за милю, отмечает «Интерфакс».