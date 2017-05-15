Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него

Разработчики аудиопрограммы mp3 официально объявили о прекращении действия патентов на нее, пишет Fortune. Как уточняет издание, наступила символическая смерть данного формата. Последние 20 лет он был стандартом для цифровых музыкальных устройств.

Официальное заявление относительно дальнейшей судьбы mp3 сделал Институт интегральных микросхем имени Фраунгофера (Германия), который был владельцем патентов на этот формат совместно с франко-американской компанией Technicolor. Институт также прекращает сбор лицензионных отчислений с компаний, которые производят программное обеспечение с использованием данного формата.

Аудиозаписи mp3 по-прежнему будут воспроизводиться на устройствах. Прекращение патента означает, что происходит переход музыкальной индустрии на более совершенные способы кодировки (сжатия) аудиоданных - кодеки. Изначально появление mp3 сделало возможным создание и массовое распространение компактных мультимедийных устройств для воспроизведения музыки, уточняет ТАСС.