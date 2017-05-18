Cisco сообщила о росте квартальной прибыли и о грядущих увольнениях

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems увеличила чистую прибыль в III финансовом квартале, завершившемся 29 апреля 2017 г., снизила выручку и выпустила слабый прогноз на текущий квартал. Как сообщает «Интерфакс», после публикации отчета и прогноза котировки компании снижались на 7,7%. Также компания объявила о планах сократить еще 1100 рабочих мест в дополнение к 5500, о которых было объявлено в августе.

Квартальная прибыль Cisco выросла до $2,52 млрд, или 50 центов на акцию, против $2,35 млрд, или 46 центов на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов выросла на 3 цента, до 60 центов на акцию, при прогнозе на уровне 58 центов.

Квартальная выручка компании снизилась на 0,5% до $11,94 млрд.

В IV финансовом квартале Cisco ожидает снижения выручки на 6% в годовом выражении, т. е. примерно до $11,9 млрд. Аналитики ожидали, что этот показатель составит $12,5 млрд.