МТС выйдет на рынок кибербезопасности

ПАО «Мобильные телесистемы» выйдет на рынок информационной безопасности для защиты от кибератак, сообщил «Интерфаксу» представитель компании Дмитрий Солодовников.

Продукт для клиентов, как ожидается, будет запущен до конца 2017 г. на базе собственных ресурсов и дочерней IT-компании «Энвижн групп».

«Для этого мы запустили центр мониторинга информационной безопасности (Security Operations Center, SOC), работающий в режиме 24/7. Центр создан на базе ресурсов департамента информационной безопасности МТС», - рассказал представитель компании.

По его словам, сейчас центр обслуживает нужды самой МТС и абонентов компании: в 2016 г. было обнаружено около 4,5 млн случаев заражения устройств клиентов и предотвращено порядка 200 млн абонентских переходов по ссылкам на вредоносные программы.

«Исходя из полученного опыта, мы планируем разработать типовые продукты для будущих клиентов - как по типу информационных угроз, так и вертикальные решения для отраслей или масштабов бизнеса», - отметил представитель компании.

МТС уже начала тестировать сервисы с несколькими компаниями, их названия и другие детали не раскрываются.

Объем инвестиций в запуск нового продукта в МТС не сообщают. Однако, по словам представителя, значительная часть капитальных затрат МТС расходуется на ИТ-системы, в том числе на системы, обеспечивающие информационную безопасность (за последние пять лет эта сумма превышаете 400 млрд руб.).

Солодовников отмечает, что компании удалось успешно отразить хакерскую атаку вируса WannaCry. В России, в частности, этот вирус атаковал Сбербанк, «Мегафон» и МВД РФ.