На WikiLeaks опубликованы новые материалы о кибероружии ЦРУ

WikiLeaks публикует документы о проекте ЦРУ Athena, говорится на сайте организации. Эта система способна подключаться к компьютерам с операционной системой Microsoft Windows (от Windows XP до Windows 10) и заражать их вредоносными программами, чтобы передавать с него файлы. Вредоносное ПО было разработано ЦРУ совместно с Siege Technologies.

В начале мая WikiLeaks опубликовал сведения о программном комплексе Archimedes, автором которого называет ЦРУ. Эта программа предназначена для атак на компьютеры, расположенные внутри локальных сетей, используемых в офисах. Программа позволяет перенаправлять трафик компьютера-цели внутри сети через компьютер, зараженный этим вредоносным программным обеспечением. WikiLeaks утверждает, что с помощью этой техники ЦРУ проводит веб-браузер компьютера-жертвы через сервер с уязвимостями, а поведение браузера при этом не отличается от обычного.