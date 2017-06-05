Apple и Amazon пробуют купить производство микрочипов Toshiba вместе с Foxconn

Apple и Amazon присоединились к заявке тайваньской Foxconn на покупку производства полупроводниковых микрочипов Toshiba, сообщило агентство Reuters со ссылкой на интервью гендиректора Foxconn Терри Гоу газете Nikkei. По его словам, заявка с участием двух технологических гигантов из США уже отправлена, а о ее деталях станет известно «в надлежащее время». Представители Apple и Amazon отказались от комментариев.

Для Toshiba продажа ее второго в мире по мощности производства полупроводников является ключевым фактором, который позволит ей остаться на плаву после банкротства американского ядерного подразделения Westinghouse Electriс. На минувшей неделе стало известно, что Toshiba с целью ускорения сделки переводит долю в СП с Western Digital из своего подразделения микрочипов в основную организацию. Продаже мешает спор с Western Digital.

В апреле стало известно, что Apple присматривается к 20–30% полупроводникового производства Toshiba Memory и готова потратить на это несколько миллиардов долларов. Это должно обеспечить американской корпорации устойчивую производственную базу для собственной продукции, в том числе смартфонов iPhone.