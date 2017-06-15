Россия заняла 45-е место в рейтинге самых инновационных стран

В 2017 г. Россия заняла 45-е место из 127 в рейтинге Global Innovation Index. За год она потеряла две позиции и получила 38,8 очка. Первое место седьмой раз подряд заняла Швейцария (67,7). На второй строчке Швеция (63,8). Замыкают тройку лидеров Нидерланды (63,4).

В первую десятку также вошли США (61,4), Великобритания (60,9), Дания (58,7), Сингапур (58,7), Финляндия (58,5), Германия (58,4) и Ирландия (58,1).

Соседями России в рейтинге стали Вьетнам (38,3), Чили (38,7), Греция (38,8) и Турция (38,9).

Последними в списке оказались Мали (22,5), Нигерия (21,9), Буркина-Фасо (21,9), Зимбабве (21,8), Бурунди (21,3), Нигер (21,2), Замбия (20,8), Того (18,4), Гвинея (17,4) и Йемен (15,6).