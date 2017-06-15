ТАСС: Российский «Вымпелком» возглавит вице-президент МТС

Вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич с 1 января 2018 г. возглавит российский «Вымпелком», сообщил ТАСС источник, информированный о результатах переговоров менеджера с VEON (бывший Vimpelcom Ltd). По его данным, контракт уже подписан. До января Лацанич будет работать в должности вице-президента глобальной VEON, где будет отвечать за итальянский бизнес компании.

Неделю назад о предстоящем уходе Лацанича из МТС рассказали источники «Ведомостей». По словам трех из них, топ-менеджер мог занять должность гендиректора «Вымпелкома», российской бизнес-единицы Veon (новое название холдинга Vimpelcom Ltd.). Источник, близкий к Veon, говорил, что переговоры c Лацаничем идут не о российском подразделении холдинга.

13 июня МТС подтвердила, что Лацанич с 30 июня покинет компанию. 15 июня в МТС заявили, что пока не определились с кандидатом, который придет ему на смену.