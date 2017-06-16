В Китае представили новый YotaPhone 3

Компания BaoliYota Technology представила новое поколение смартфонов YotaPhone 3. Релиз состоялся на российско-китайском ЭКСПО в китайском городе Харбин.

YotaPhone 3, как и смартфоны предыдущих поколений, будет оснащен двумя независимыми дисплеями, один из которых сконструирован по технологии электронных чернил. Смартфон будет доступен в двух версиях - с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти стоимостью $350 и $450 соответственно. Производство YotaPhone 3 запланировано на начало осени 2017 г., когда продукт поступит на рынок, не уточняется.

BaoliYota Technology – совместное предприятие China Baoli (China Baoli Technologies - акционер Yota Devices) и компании Coolpad, которая занимается производством и дистрибуцией смартфонов в Китае. 34,9% в Yota Devices принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна. Другими акционерами Yota Devices являются китайская China Baoli Technologies Holdings Limited (30%), госкорпорация «Ростех» (25,1%) и MTH Limited (10%), за которой стоит менеджмент разработчика.