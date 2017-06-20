«Интерфакс»: Сергей Иванов третий год подряд возглавит совет директоров «Ростелекома»

Спецпредставитель президента России Сергей Иванов третий год подряд возглавит совет директоров ПАО «Ростелеком», соответствующая директива правительства была направлена в компанию, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с документом.

В "Ростелекоме" пока не комментируют переизбрание главы совета директоров, отмечая, что заседания совета по данному вопросу еще не было. Его точная дата еще не определена.

Иванов впервые вошел в состав совета в 2015 г., тогда же был избран его председателем.

Акционеры «Ростелекома» на годовом собрании 19 июня избрали новый состав совета директоров. Среди новых участников совета – президент оператора Михаил Осеевский, а также гендиректор «ВТБ капитала» Алексей Яковицкий. Также в совет переизбран бывший президент «Ростелекома» Сергей Калугин, но уже в качестве замминистра связи.

Основной акционер «Ростелекома» – Росимущество, владеющее 48,71% обыкновенных акций, или 45,04% капитала. Внешэкономбанку принадлежит 4,29% голосов и 3,96% капитала. «Мобител» (на 99,9% принадлежит «Ростелекому») владеет 15,06% обыкновенных акций и 30,79% префов – итого 16,24% капитала.