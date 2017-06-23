Сотрудники Uber требуют вернуть Трэвиса Каланика в компанию

Сотрудники сервиса заказа такси Uber требуют от совета директоров вернуть основателя компании Трэвиса Каланика на пост гендиректора. Соответствующую петицию подписали уже более 1000 человек, пишет газета New York Times.

«Он работал днем и ночью, чтобы превратить компанию в то, чем она является сейчас», — говорится в петиции. Она была создана, когда менеджер производственного направления Майкл Йорк обратился к сотрудникам с призывом поддержать Каланика, отмечает издание.

Как сообщалось ранее, основатель Uber решил оставить пост гендиректора. За несколько часов до публикации об отставке Каланика стало известно, что пять основных инвесторов Uber потребовали немедленного увольнения гендиректора.