Дуров прокомментировал требование Роскомнадзора предоставить данные о Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ответили на обращение руководителя Роскомнадзора Александра Жарова. В этом обращении он попросил Telegram исполнить российское законодательство во избежание блокировки сервиса.

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsАpp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram», – написал Дуров на своей странице «В контакте».

Он подчеркнул, что в случае блокировки Telegram «переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные» через мессенджеры WhatsApp и Viber попадут в облачные сервисы iCloud и Google Drive, «подконтрольные Америке».

«Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», – добавил Дуров.