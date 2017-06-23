ФАС собирается изъять термин «роуминг» из российских законов

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил, что служба собирается убрать термин «роуминг» из законов и актов правительства России. «Помимо экономической составляющей, которую мы обсуждаем с компаниями, я сейчас уже распорядился готовить юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства такое понятие, как роуминг. Как техническая характеристика оно останется, а как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, оно должно исчезнуть», – пояснил он.

Артемьев подчеркнул, что должен исчезнуть и внутрироссийский роуминг, и роуминг внутри Таможенного союза. Этому противятся операторы, но ФАС продолжит настаивать на этом, добавил он. «Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей - это просто позор. Что, не в своей стране живем, что ли?» – сказал руководитель ФАС.

Обсуждение отмены внутрисетевого и внутрироссийского роуминга в настоящее время ведется на уровне регулятора, напомнил Артемьев.