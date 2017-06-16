Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Европа отменила плату за роуминг

Абоненты ЕС перестали платить за роуминг

Компенсировать потери европейские операторы могут за счет иностранных абонентов, в том числе из России

С 15 июня в ЕС отменена плата за роуминг для звонков между странами союза. Европейские абоненты, находящиеся в другой стране ЕС, платят за международные звонки столько же, сколько и дома, объявила вчера Еврокомиссия.

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