«Билайн» отменил внутрисетевой роуминг по России в новых тарифах

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») в новой тарифной линейке отменила внутрисетевой роуминг по России и снизила цены на связь в Крыму, выполнив требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщила директор по маркетингу «Вымпелкома» Ирина Лебедева.

По ее словам, клиенты оператора, которые обслуживаются на новых тарифных планах, в путешествиях по России смогут получать бесплатные входящие звонки на всей территории действия «Билайна». Для старых тарифных планов это предложение пока не действует.

«Исходящие звонки тарифицируются так же, как в домашнем регионе. Если вы находитесь в домашнем регионе и звоните по межгороду, исходящий звонок будет стоить 5 руб. Столько же и не из своего региона», - добавила Лебедева.

Кроме того, оператор снизил цены на связь в Крыму. «Входящие звонки в Крыму на новых тарифах будут стоить 1,5 руб., исходящие - 4 руб.», - сообщила Лебедева.

Она пояснила, что «Билайн» пока не может сделать звонки в республике бесплатными. «Поскольку мы предоставляем услуги на территории Крыма по роуминговому соглашению, здесь, так как услуга входящего звонка оказывается посредством сетей наших партнеров, мы не можем сделать стоимость бесплатной», - рассказала Лебедева.