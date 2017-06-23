Законопроект о запрете анонимайзеров прошел в Госдуме первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете анонимайзеров и VPN. Авторами инициативы являются депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Законопроектом запрещается использование сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в интернете. Владельцам подобных сетей и программ предлагается предоставить доступ к перечню заблокированных сайтов, который ведет Роскомнадзор. Сервисам, которые через 30 дней не подчинились требованию ведомства, будет грозить блокировка, указано в тексте.

«Законопроект имеет мягкую регулировку между пользователями, анонимайзерами и Роскомнадзором», - заявлял ранее один из авторов законопроекта Максим Кудрявцев. По его словам, анонимайзерам не грозит блокировка, «если их владельцы исполнят нормы закона». Законопроект не вводит новых запретов, так как противоправный контент уже запрещен, подчеркивал соавтор инициативы.

Законопроектом предлагается отменить и реестр блогеров (список сервисов с суточной аудиторией более 3000 пользователей). Руководитель профильного комитета Леонид Левин пояснял, что анонимайзеры фактически нивелируют эффективность российских законов, а также деятельность исполнительной власти.