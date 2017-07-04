«Смешарики» вместе с китайцами снимут мультсериал «Крош и Панда»

«Смешарики» и китайский медиахолдинг CCTV запустят российско-китайский анимационный проект, сообщают RNS и ТАСС. Как сообщает ТАСС, такое соглашение подписали на ХI пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития гендиректор CCTV Animation Чжицзюнь Цай и генпродюсер группы компаний «Рики» (Riki Group, продвигает бренд «Смешарики»). Председатель комитета дружбы, бизнес-омбудсмен Борис Титов уточнил, что речь идет о создании «совместного проекта мультипликационного фильма».

Представитель Riki Group уточнил RNS, что речь идет о создании сериала «Крош и Панда». Стороны планируют за полтора года снять 52 12-минутные серии в формате 3D CGI, сказал он. «Творческие процессы создания проекта, включающие в себя подготовку сценариев, разработку мира персонажей, их внешнего облика и прочих креативных аспектов, будут осуществляться российской и китайской сторонами совместно», – цитирует RNS.