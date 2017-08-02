В Instagram пользователи стали проводить больше времени, чем в Snapchat

Россия вошла в топ-5 стран, которые больше всего любят функцию Instagram Stories. Об этом сообщил представитель соцсети. На первом месте США, далее следуют Бразилия, Индонезия и Турция.

Функция Instagram Stories запущена год назад. Она позволяет публиковать для подписчиков страницы исчезающие через 24 часа фото и видео. Каждый месяц Instagram используют уже 700 млн человек по всему миру, из них 250 млн ежедневно используют Stories, говорится в сообщении Instagram.

В России у Instagram 22 млн ежемесячно активных пользователей. Instagram принадлежит крупнейшей соцсети в мире — Facebook. Продукт Instagram Stories создавался как конкурент крупнейшего в мире приложения для создания коротких историй - Snapchat. Techcrunch пишет, что постепенно пользователи перетекают из Snapchat в Instagram. Так, среднее время взаимодействия с Instagram пользователей моложе 25 лет - 32 минуты в день, старшего возраста — 24 минуты. Те же показатели у Snapchat — 30 и 20 минут соответственно.