Приложение для перекраски волос на фотографиях взорвало Рунет

Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: 1,5 млн на перекраску

Раскрутке приложения помогли публикации в инстаграме nstagram.com/reginatodorenko

Teleport появился в магазинах приложений 24 июля. В рейтинге бесплатных приложений AppStore 1 августа оно было вторым, в Google Play занимало 8-е место (данные AppAnnie). Всего, по данным создателей Teleport, его скачали 1,5 млн раз.

Приложение помогает обрабатывать фотографии пользователя, в частности менять цвет волос и фон фотографии, «перемещая» человека в различные места (например, в Париж или на пляж).

Работа над приложением заняла семь месяцев, рассказывает ментор и сооснователь проекта Виктор Кох. По его словам, изначально планировалось выпустить софт, который помогает менять фон на видео: такой сервис мог бы пригодиться для проведения переговоров из любого места. Популярность побочного продукта рекламирует основную технологию, работа над которой продолжается, говорит Кох.

В основе технологии, которую использует Teleport, лежит принцип нейросети, она помогает отделять от фона волосы и силуэт человека, объясняет Кох. Разработчики отделили фон от изображения человека в 30 000 графических файлов, а затем созданная ими система научилась делать это сама.

Компания Teleport зарегистрирована в США и заинтересована в поглощении американской компанией, говорит один из ее основателей. Проект получил инвестиции в $1 млн. Основным инвестором в этом раунде выступил предприниматель Альберт Нисанов, вкладывал и сам Кох. Всех инвесторов Кох не раскрывает, но утверждает, что Нисанову принадлежит 37%, у основателей проекта Владислава Уразова и Богдана Матвеева – 40%, у Коха – 8%.

Нисанов – родственник девелопера Года Нисанова (№ 36 в списке Forbes), рассказал его знакомый. Представитель Года Нисанова не ответил на вопрос «Ведомостей».

Основатели сервиса ведут переговоры о маркетинговых контрактах с косметическими брендами: выбирая цвет волос в приложении, пользователь сможет подобрать такой же оттенок у известной компании, рассказывает Кох.

Раскрутке приложения помогла публикация в инстаграме Ольги Бузовой, аудитория которого составляет 10,1 млн подписчиков, рассказывает Кох. Контракт с Бузовой обошелся создателям приложения в 100 000 руб., сообщил он. Представитель Бузовой сумму не подтвердил и не опроверг.

В последние годы приложения, позволяющие обрабатывать фотографии, очень популярны. Среди них MSQRD (позволяет накладывать маски на изображение человека и видео), Meitu (делает из людей на фотографии героев аниме), Prisma (превращает фотографии в картины), Looksery (модификация видео в реальном времени).

Создатель Prisma Алексей Моисеенков скептически относится к перспективам Teleport на зарубежном рынке: похожим приложениям – FaceApp и Fabby не удалось существенно монетизировать свои сервисы: попробовав их, пользователи больше к ним не возвращаются.

Даже большой ажиотаж не поможет приложению с монетизацией, но сможет привлечь крупных инвесторов, уверен Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ. С сильными наработками в этой области команда может стать интересна крупному игроку, который сможет встроить технологию стартапа в свою проверенную бизнес-модель, как сделали Facebook с MSQRD или Snapchat с Looksery, объясняет Королев. Перспективы дополненной реальности большие, но монетизация приложения Teleport неочевидна, согласен гендиректор VisionLabs Александр Ханин, но есть шанс, что на волне ажиотажа проект будет поглощен крупным сервисом наподобие Instagram.