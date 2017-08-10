ФАС перенесла рассмотрение дела о закупках компьютеров для ГАС «Выборы» на 21 августа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила перерыв до 21 августа в рассмотрении дела о картеле при закупках компьютеров Lenovo и HP для ГАС «Выборы», говорится в сообщении ведомства.

«ФАС отложила рассмотрение дела в отношении поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы" - ООО "Бизнес компьютерс групп", ООО "АМИ-Нетворк", ЗАО "Крок инкорпорейтед", ООО "Супервэйв групп", ЗАО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", ООО "Производственная компания Аквариус" по ходатайству ответчиков. Новая дата рассмотрения - 21 августа в 16.00», - указывается в сообщении.

ФАС в конце ноября 2016 г. возбудила дело по подозрению в картельном сговоре в ходе аукциона на поставку техники для ГАС «Выборы» против шести поставщиков – ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-Нетворк», ЗАО «Крок инкорпорейтед», ООО «Супервэйв групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания «Аквариус». ФАС считает, что деятельность картеля координируют российские представительства китайской Lenovo и американской HP.

По данным ФАС, в ходе аукциона из шести допущенных к торгам организаций ценовые предложения были поданы только двумя - «Бизнес компьютерс групп» и «Супервэйв групп». Они снизили начальную цену контракта всего на 1%. Эти компании предложили на аукционе системные блоки HP и Lenovo соответственно. При этом российские производители – «Крафтвэй» и «Аквариус» отказались предлагать свои цены, несмотря на преференции как поставщиков отечественного оборудования.