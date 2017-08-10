Компания интернет-омбудсмена организует добычу криптовалют на заводе «Москвич»

Как сообщает РБК, компания интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева разместит оборудование для добычи биткоинов на заводе «Москвич». Этим займется холдинг Russian Mining Center (RMC), соучредителем которого является Radius Group Мариничева. Компания намерена привлечь $100 млн для разработки нового оборудования по добыче криптовалют.

По данным издания, ферма для добычи криптовалют на территории технополиса «Москва» (находится на заводе «Москвич») - лишь часть бизнеса Мариничева. Его компания организовала «два публичных пула для совместной добычи криптовалют биткоин и эфир, которые занимают первое и второе места по популярности среди «цифровых денег». Это подтвердил сам Мариничев.

Его компания Radius Group с 2015 г. строит центр обработки данных (ЦОД) на территории завода. «Мы весь ЦОД в АЗЛК превращаем в майнинговую ферму, все 9000 кв. м. Сейчас там немного майнится, потому что есть проблемы с энергетикой, наши 20 МВт еще надо ввести в эксплуатацию. «Железа» (оборудования) уже много стоит, но работает пока на 2 МВт», — сообщил изданию вице-президент Radius Group и основатель компании SmartHeat Сергей Бобылев. В строительство ЦОД на бывшем заводе «Москвич» компания намерена вложить 3 млрд руб., правительство - еще 450 млн руб. Сам Мариничев подчеркнул, что майнинговая ферма на территории технополиса «Москва» будет работать параллельно с ЦОД.