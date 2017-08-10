Snapchat внесен в реестр Роскомнадзора

Компания Snap Inc., владеющая мессенджером Snapchat, представила Роскомнадзору необходимые данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. «В настоящее время в реестре зарегистрировано 89 организаторов распространения информации», - говорится в сообщении ведомства.

Для включения в реестр иностранные компании должны предоставить данные о заявителе (страна и адрес регистрации компании, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре), а также о самом ресурсе (доменное имя, email администратора, email провайдера хостинга, наименование и описание сервиса). В случае непредоставления этих данных, Роскомнадзор может заблокировать сервис на территории России.