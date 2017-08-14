Ведущий шоу «Пусть говорят» будет назван вечером 14 августа

Первый выпуск шоу «Пусть говорят» в новом сезоне выйдет в эфир «Первого канала» 14 августа. В проморолике передачи фигурируют Андрей Малахов, который вел это шоу с 2005 г., и ведущий новостей Дмитрий Борисов, которого СМИ называют преемником Малахова. Кто будет вести «Пусть говорят» в новом телесезоне, будет ясно из первого выпуска передачи, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Первого канала».

Информация о том, что Малахов может покинуть «Первый канал», появилась в СМИ в последние недели. Версии назывались разные: одни предполагали, что Малахов уходит на ВГТРК, другие – что он отправится в «декретный отпуск». По данным ВВС, возможный уход Малахова может быть связан с конфликтом команды ведущего с руководством канала, в том числе с продюсером Натальей Никоновой, которая настаивает на политизации шоу. Сам ведущий ситуацию не комментирует.

В минувшую пятницу появились сообщения, что на «Первом канале» приступили к съемкам «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым. В субботу стало известно, что телегруппа «Пусть говорят» покидает канал.