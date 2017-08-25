Ракеты «Протон-М» перестанут делать ради тяжелой «Ангары»

Московский Центр им. Хруничева прекращает производство космических ракет-носителей «Протон-М», переходя к производству новых тяжелых ракет «Ангара-А5» и «Ангара-А5М», заявил в пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин на предприятии.

«Предприятие является в своей совокупности одновременно значимым, стратегически важным, с учетом того, что на данном предприятии завершается, по большому счету, в ближайшей перспективе производство ракет-носителей "Протон-М", и производство начинается, уже завершая испытания, переход к серии ракет "Ангара-А5" и ее модернизированной версии "Ангара-А5М", - сказал Рогозин.

По решению президента России Владимира Путина к 2021 г. должен быть проведен пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный. К этому моменту должны быть завершены все строительные работы, поставка технологического оборудования, его монтаж и испытания. «Соответственно, аналогичные и не менее сложные работы должны пройти и с самой ракетой, с тем чтобы к концу 21-го года она смогла взлететь с Восточного», - отметил Рогозин.

«Протон-М» - единственный российский стабильный носитель тяжелого класса. В 2016 г. Центр им. Хруничева объявил о создании новых двухступенчатых модификаций «Протона» - «Протон средний» и «Протон легкий», но их создание «в металле» отложено. «Ангара-А5» - новый модульный носитель тяжелого класса. Пока тяжелую «Ангару» запустили лишь один раз - в конце 2014 г. с космодрома Плесецк.