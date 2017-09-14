«Первый канал» откажется от программы «Жди меня»

«Первый канал» не будет продлевать с телекомпанией «ВИD» контракт на производство программы «Жди меня», пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам источника на «Первом канале», контракт на производство другой популярной программы производства «ВИD» – «Поле чудес» – переподписан. «С «Поле чудес» все в порядке. Контракт по ней продлен, как это делается автоматически на протяжении последних 20 лет», – отметил он.

Основная причина непродления контракта на производство «Жди меня» — «кадровая политика новой команды программы». Новая команда программы без согласования с телеканалом уволила ведущего Александра Галибина. На данный момент производитель не представил кандидатуру ведущего, которая бы устроила «Первый канал», — добавил источник.

«Я не знаю, с чем связано это. Конечно, грустно расставаться: у нас получалась хорошая передача», — прокомментировал ситуацию Галибин. Программа «Жди меня» выходит с 1998 г.