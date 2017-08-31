«Первый канал» объявил о запуске нового шоу с Сергеем Шнуровым

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет ведущим нового развлекательного шоу на «Первом канале». «Главный котик страны» будет выходить на «Первом канале» по воскресеньям, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

В пресс-службе уточнили, что Шнуров предстанет перед зрителями таким, каким его мало кто видел – домашним котовладельцем. «Шнуров откроет двери своей квартиры, чтобы показать, кто у него в доме хозяин - он или его кот Васька. Вместе с Сергеем мы погуляем по Санкт-Петербургу, попадем в самые тайные места Северной столицы – подвалы Эрмитажа, окажемся на ночных крышах города, отправимся в плавание с настоящим котом-боцманом», - отметили в пресс-службе.

Сам Шнуров рассказал, что новое шоу - это программа не о котах, а о людях, так как «коты очень похожи на своих хозяев». «Например, у меня был кот, который, несмотря на то что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела», - пояснил музыкант.

Авторы программы проедут по российским городам от Владивостока до Калининграда «в поисках ответа на вопрос, за что же мы любим кошек и как сделать так, чтобы они полюбили нас». Первая серия программы выйдет 2 сентября в 12.15 мск.