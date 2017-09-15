Зонд «Кассини» завершил 20-летнюю миссию

Почти 20-летняя миссия космического зонда «Кассини» сегодня в 14.54 мск была завершена. Межпланетную станцию направили в атмосферу Сатурна, в плотных слоях которого она сгорела.

За время своей миссии аппарат передал на Землю 453 048 фотографий, это 635 Гб научных данных о второй по размеру планеты Солнечной системы. Благодаря данным от «Кассини» ученые NASA обнаружили на спутнике Сатурна Энцеладе признаки наличия подходящих для существования жизни условий. Эксперты считают, что подо льдом у спутника проходят химические реакции, необходимые для поддержания жизни микробов.

Зонд также зафиксировал на Энцеладе наличие водорода. Ученые считают, что он образовался при гидротермальных реакциях на дне океана. По их мнению, поступившая информация показывает возможность формирования на спутнике Сатурна метана. В свою очередь, его наличие делает возможным существование в воде микробов.

Зонд «Кассини» является одним из самых дорогих и при этом самых долгоживущих и успешных проектов. Общая стоимость проекта составила $3,9 млрд.

Благодаря станции «Кассини» удалось обнаружить семь новых спутников планеты: Мефона, Полидевк, Паллена, Дафнис, Анфа, Эгеон и S/2009 S 1, а также океан на шестом по размеру спутнике Сатурна -Энцеладе и океан, три моря и сотни малых озер на Титане.

Зонд был назван в честь итальянского астронома и инженера Джованно Кассини. В задачи «Кассини» входило изучение структуры колец, а также динамики атмосферы и магнитосферы Сатурна.