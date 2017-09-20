В работе Telegram в Азии произошел сбой

Пользователи Telegram в Азии пожаловались на проблемы в работе мессенджера. Как сообщил Telegram в Twitter-аккаунте, у компании проблемы с основным сетевым коммутатором в Сингапуре, что привело к тому, что в нескольких странах Юго-Восточной Азии пользователи не могут получить доступ к приложению.

Два пользователя в Китае пожаловались «Ведомостям» на отсутствие связи. Пользователи Twitter также пишут, что Telegram не работает, у некоторых - уже несколько часов.

«Причиной сбоя в подключении в Азии стало прекращение подачи энергии в дата-центре в Сингапуре (предполагалось, что этого никогда не случится). Держитесь!» - пишет Telegram. Компания надеется на скорое устранение неполадок.

На прошлой неделе также произошел сбой в работе Telegram. Тогда основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что он и его команда «очень сожалеют» об этом. По его словам, тогда сбой произошел в связи с тем, что в 17.45 UTC (20.45 мск) 13 сентября был зафиксирован огромный всплеск активности пользователей Telegram, который превысил пиковую нагрузку сервиса в пять раз. Дуров уточнял, что с затруднениями в пользовании Telegram столкнулись такие страны, как Россия, Украина, Узбекистан, Казахстан и Беларусь, а также Германия и Ирак.