Дуров извинился за сбой в работе Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что он и его команда «очень сожалеют» о том, что в среду, 13 сентября, в работе сервиса произошел сбой.

По его словам, для того чтобы подобная ситуация больше не возникла, команда разработчиков мессенджера определила причину сбоя и устранила узкие места в его инфраструктуре, из-за которых он произошел.

Дуров пояснил, что сбой произошел в связи с тем, что в 17:45 UTC (20:45 мск) был зафиксирован огромный всплеск активности пользователей Telegram, который превысил пиковую нагрузку сервиса в пять раз. Из-за того что один из кластеров мессенджера дал сбой, примерно 15% пользователей, которые в этот момент находились в сети, испытывали проблемы с подключением с 17:45 до 18:10 (20:45 мск до 21:10 мск).

Проблемы были частично исправлены в 18:10 (21:10 мск), но около 11% онлайн-пользователей все еще могли столкнуться с замедленной работой сервиса до 19:00 (22:00 мск), до того момента, пока проблема не была полностью устранена, добавил Дуров.

По его словам, с затруднениями в пользовании Telegram столкнулись накануне такие страны, как Россия, Украина, Узбекистан, Казахстан и Беларусь, а также Германия и Ирак.