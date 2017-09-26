Тиньков отозвал иски к блогерам Nemagia

Банкир Олег Тиньков и «Тинькофф банк» подготовили и подали заявления об отказе по всем возбужденным делам (гражданско-правовым и уголовному) к блогерам Nemagia, сказал «Ведомостям» представитель банка. После этого все процессуальные действия и суды будут прекращены, сказал он.

Скандал вокруг блогеров Nemagia (Алексея Псковитина и Михаила Печерского) разразился после опубликованного больше месяца назад видеоролика о «Тинькофф банке» и Тинькове. Блогеры проекта Nemagia Алексей Псковитин и Михаил Печерский утверждали, что Тиньков льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, занимается сомнительным бизнесом, плохо относится к своим сотрудникам, хамит, не думает о клиентах и врет.

Тиньков написал в МВД заявление о клевете, по которому было возбуждено уголовное дело. Псковитину после первого допроса изменили статус со свидетеля на подозреваемого.

Тиньков на своей странице в Facebook написал в конце прошлой недели, что готов отозвать иски, но в случае если блогеры перед ним и его женой извинятся. Блогеры провели встречу с представителями блогеров, после которой блогеры заявили об угрозах: в случае если они не извинятся, в отношении их могут быть возбуждены уголовные дела, сказали они в своем видеоблоге. Представитель Тинькова отрицал угрозы и называл это реализацией права. В понедельник вечером было опубликовано интервью Тинькова Амирану Сарданову, что отзовет иски к блогерам без каких-либо условий. Представители блогеров пока не ответили на запрос «Ведомостей».