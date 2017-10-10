Передача «Жди меня» выйдет в эфир на НТВ

Передача «Жди меня» будет выходить на НТВ, заявил продюсер передачи и президент телекомпании «ВИDgital» Александр Любимов.

В письме он выразил благодарность «Первому каналу» за то, что «почти 20 лет назад его продюсеры поверили в тогда еще сырой проект и поддержали его». Любимов напомнил, что благодаря программе удалось найти более 200 000 человек.

«Приоритеты "Первого канала" заметно сместились в сторону развлекательных программ. В этом основная причина перехода «Жди меня» на другой федеральный канал. Им стал НТВ, который за два года действительно сильно изменился», – написал продюсер. По его мнению, НТВ с контентной стратегией, на которую он ориентирован сегодня, – лучшая из площадок для «Жди меня».