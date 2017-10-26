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РБК узнал об обеспокоенности Ассоциации европейского бизнеса ограничением работы VPN

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), объединяющая сотни европейских компаний, в частности Air France, Citibank, Volvo Cars, выразила обеспокоенность в связи с вступлением в России в силу 1 ноября поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора АЕБ Франка Шауффа на имя министра связи Николая Никифорова и руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

«Анонимайзеры используют такие технологии, как частные виртуальные сети (VPN), прокси-серверы и др. Однако данные технологии также используются подавляющим большинством международных компаний в России в качестве одной из мер информационной безопасности (для защиты каналов передачи данных) при ведении бизнеса», - указывается в письме Шауффа. Он опасается, что при расширенном толковании закона его нормы могут быть применены к корпоративным ИТ-системам. Адресаты Шауффа подтвердили получение письма. Представитель Минкомсвязи Анна Ахмадиева пообещала, что в ближайшее время ведомство даст ассоциации разъяснения.

VPN и прокси-серверы позволяют посещать заблокированные в России сайты. С 1 ноября по новым требованиям анонимайзеры обязаны блокировать для российских пользователей запрещенные ресурсы. Соответствующий реестр ведет Роскомнадзор.

В новой редакции закона ограничения не распространяются на анонимайзеры, «круг пользователей» и владельцев заранее определен, а использование таких средств осуществляется «в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование». В связи с этим глава АЕБ интересуется, могут ли они по-прежнему использовать VPN для обеспечения собственных нужд и взаимодействия с партнерами и контрагентами и должны ли они уведомлять об этом российские государственные регуляторы.

Эксперты отмечают, что корпоративные VPN по сути выведены из-под действия закона. Однако, по словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, «остается вопрос, каким образом регуляторы будут разделять VPN, который используется в корпоративных целях, и VPN, который используется для обхода блокировок».

По данным QYResearch Group, мировой рынок VPN в 2016 г. составил $15,6 млрд. Ожидается, что в ближайшие годы он будет расти в среднем на 14,77% и к 2022 г. может составить $35,7 млрд.