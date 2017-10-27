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МТС запустила собственный такси-сервис

МТС запустила новый сервис «МТС такси», передает «Интерфакс». Новый сервис работает в партнерстве с «Ситимобил» в Москве и Санкт-Петербурге. Ежедневно он обрабатывает 10 000 заказов. Приложение для смартфонов уже доступно в App Store и Play Market.

«Отличие сервиса МТС от аналогичных предложений заключается в том, что пользователям "МТС такси" поездка может стоить всего один рубль. Оставшуюся часть стоимости клиенты могут оплатить бонусными баллами, полученными по программе лояльности «МТС бонус», - рассказали в компании.

В МТС заявили, что проект не требует значительных инвестиций кроме расходов на продвижение и маркетинг.