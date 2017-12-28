Связь со спутником «Ангосат» восстановлена
Связь со спутником «Ангосат-1», запущенным 26 декабря, восстановлена, получена телеметрия. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к руководству РКК «Энергия», которая построила спутник.
Ракета-носитель была запущена с космодрома Байконур украинской ракетой «Зенит-3SLБ» с разгонным блоком «Фрегат». Ракета-носитель и разгонный блок отработали штатно, спутник отделился, и с него получили телеметрию. Однако потом поступление телеметрии прервалось, причиной называлось замыкание в шине питания.
Геостационарный телекоммуникационный спутник «Ангосат» построен в интересах Анголы. Он создан на на базе спутниковой платформы Ямал-300. Оператором пуска была частная космическая компания S7 Space, которая использует РН «Зенит-3SL» для запусков с платформы «Морской старт».