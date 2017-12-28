WSJ: SoftBank Group купит около 20% Uber

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Экс-владелец «Меньшевика» Аверьянов назвал случайным убийство охранника

Бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов сегодня заявил в суде, что убийство охранника во время конфликта на фабрике было случайным, передал «Интерфакс» из Пресненского суда Москвы.

«Я не собирался совершать никаких противоправных деяний, тем более убийства, либо причинять тяжкий вред здоровью кого-либо. В тот момент, когда я увидел надвигающихся на меня вооруженных людей, то произвел предупредительный выстрел в плитку, после чего один из захватчиков попытался вырвать у меня из рук оружие. Далее произошли два выстрела: первый выстрел угодил в землю, а вторая пуля вылетела в район грудной клетки. Я сожалею о том, что произошло, никого убивать я не хотел», - сказал Аверьянов.

Он попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя это тем, что ему необходимо подготовиться "к дальнейшей борьбе за свою собственность".

Пресненский суд сегодня должен принять решение по ходатайству следствия об избрании Аверьянову меры пресечения в виде содержания под стражей. В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что следствие предъявило ему обвинение в убийстве.

Стрельба произошла на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве 27 декабря. Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Аверьянов в ходе конфликта застрелил охранника фабрики, после чего скрылся. Рано утром в четверг он был задержан на противоположном конце Москвы - на улице Правды на складе бывшей типографии газеты «Правда». На допросе заявил, что применил против «рейдеров» карабин в качестве самообороны после того, как те стали угрожать ему огнестрельным оружием.

Главное следственное управление СКР заявило, что Аверьянов - бывший собственник фабрики. По данным следствия, в среду утром он вступил в словесную перепалку с нынешним руководством фабрики, а затем смертельно ранил охранника из огнестрельного оружия.

Что произошло на фабрике «Меньшевик»