СМИ сообщили о возможной оценке Xiaomi в ходе IPO в $100 млрд

Минфин
направил потенциальным инвесторам
документацию по евробондам для возвращения капиталов в Россию, сообщает РБК со
ссылкой на источники. Единственной
преференцией в рамках нового инструмента, призванного защитить активы крупного бизнеса от санкций США, будет льгота по НДФЛ от валютной
переоценки.
В
конце декабря Минфин направил в
Национальный расчетный депозитарий
(НРД) документацию по технической стороне
размещения бумаг, рассказал изданию источник,
близкий к подготовке выпуска. «Глобальный
сертификат будет лежать в НРД, через
него и будут заходить другие клиенты»,
– сказал он.
По
словам второго собеседника, близкого
к финансово-экономическому блоку
правительства, Минфин уже разослал документацию по бондам потенциальным
инвесторам. «Никаких особых преференций,
кроме льготы по НДФЛ от валютной
переоценки, не будет», – подчеркнул он.
Это не то, на что изначально рассчитывали
бизнесмены, отметил источник. Пресс-службы
НРД и Минфина не ответили на запросы
издания.
О
том, что для размещения евробондов будет
использована российская инфраструктура
– банки и НРД, рассказывал ранее министр
финансов Антон Силуанов. Он также
указывал, что российские бизнесмены,
решившие приобрести суверенные евробонды,
будут освобождены от уплаты налога с
разницы в рублевой стоимости бумаги на
момент покупки и на момент продажи.
В
2018 г. Минфин планирует разместить
евробонды на $3 млрд, однако Силуанов не
исключал возможности увеличить выпуск
в случае высокого спроса со стороны
инвесторов.
Выпустить суверенные гособлигации, которые позволят
российским бизнесменам, опасающимся
санкций США, безопасно репатриировать капиталы
в Россию, в конце декабря поручил
президент Владимир Путин. Если при
покупке евробондов иностранцами
информация будет отражаться в международных
клиринговых системах Euroclear и Clearstream, то
учет российских инвесторов будет вести
НРД, что позволит держателям бумаг
сохранить анонимность.
В
конце января власти США представят
Конгрессу список связанных с Кремлем
российских олигархов, в отношении
которых могут быть введены персональные
санкции.