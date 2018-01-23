Никифоров предупредил Microsoft о миллиардных потерях из-за санкционных ограничений
Ограничения поставок программного обеспечения российским клиентам из-за возможных санкционных рисков грозят Microsoft миллиардными потерями. Об этом заявил министр связи России Николай Никифоров на форуме в Давосе, передает ТАСС.
«Это закончится тем, что компания Microsoft потеряет рынок в несколько миллиардов долларов с точки зрения своих корпоративных и государственных клиентов в нашей стране», – отметил Никифоров. По его словам, программное обеспечение Microsoft можно заместить российским, хотя это потребует инвестиций и доработок.
Ранее стало известно, что два дистрибутора Microsoft – Merlion и RRC – ввели ограничения на продажу продукции для более чем 200 российских компаний. Они объяснили, что это следствие санкций.