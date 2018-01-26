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Бывший главный редактор «Делового Петербурга» стал топ-менеджером РБК

Бывший главный редактор и гендиректор издания «Деловой Петербург» Максим Васюков назначен заместителем гендиректора холдинга РБК, сообщила компания.

Недавно издание «Деловой Петербург» приобрел Григорий Березкин. Он же владеет РБК. Васюков в 2011 г. был назначен главным редактором и гендиректором «Делового Петербурга».

Березкин после покупки петербургского издания поменял его руководство: главным редактором стал Артемий Смирнов, который последние годы работал в комитете по печати и связям с общественностью Ленинградской области, пишет РБК.

Переход Васюкова именно на работу в РБК не связан с тем, что обоими изданиями теперь владеет Березкин, рассказал «Ведомостям» источник в РБК. Васюкова, как опытного медиаменеджера, пригласил на работу гендиректор РБК Николай Молибог.

Гендиректором «Делового Петербурга» также стал бывший чиновник - это Наталья Шелудько, которая еще недавно занимала пост председателя областного комитета по печати и связям с общественностью. До сделки Васюков заверил редакцию издания, что даже при смене собственников руководство этого СМИ и его редакционная политика не изменятся.